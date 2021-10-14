Manchester United'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Jesse Lingard'ın peşinde Barcelona ve Milan var. İki kulüp İngiliz futbolcuyu United'tan ayrılması halinde kadrolarına katmak istiyorlar.

Daily Mail'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo ve Jadon Sancho'nun takıma katılmasının ardından istediği süreleri bulamayan Jesse Lingard'ı Barcelona ve Milan transfer etmek istiyor.

İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer almak isteyen futbolcu daha fazla süre alabileceği bir kulüpte yer almaya sıcak bakıyor.

Manchester United ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek olan Lingard, Kırmızı Şeytanların sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti. Ancak buna rağmen United'ın teknik direktörü Solskjaer, Lingard'ın ayrılmasını istemiyor.





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