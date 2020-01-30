Barcelona son anda vazgeçti! Cedric Bakambu çöktü

Kış transfer döneminin son gününe girdiğimiz şu saatlerde tüm dünyadan ilginç transfer hikayeleri gelmeye devam ediyor.

Adeta direkten döndü

2 sezon önce 40 milyon euroluk bonservis bedeliyle Villarreal'den Çin takımlarından Bejing Guoan'a transfer olan Cedric Bakambu kariyerinin zirve noktasına çok yaklaşmıştı ki adeta direkten döndü.

Barça istedi, son anda yine Barça vazgeçti!

Luis Suarez'in sezonu kapatmasının ardından ligin ikinci yarısı için acil bir hücumcu arayışına giren dünya devi Barcelona, Bakambu için Guoan'la satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde anlaştı. Takımıyla Dubai'de Asya Şampiyonlar Ligi maçı için kampta olan Bakambu hemen Güney Kore'nin başkenti Seul'a uçtu. Anlaşma sağlanır sağlanmaz da İspanya'ya aktarmalı uçmak için Hong Kong'a geçti.

28 yaşındaki oyuncu Hong Kong havalimanında ise Barcelona sporitf direktörü Eric Abidal'in 'Biz vazgeçtik' telefonuyla şoke oldu, uykusuz geçen uçuş günleridneki hayalleri de suya düştü. Bakambu geçen sezon Bejing Guoan formasıyla çıktığı 26 maçta 16 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr



