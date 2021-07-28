Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Barcelona, Real Madrid'den Nicolas Laprovittola'yı kadrosuna kattı. Arjantinli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Barcelona, dış transferde daha önce milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı'yı ve Litvanyalı genç yetenek Rokas Jokubaitis'i kadrosuna katmıştı.

Real Madrid, bu yaz Barcelona'nın eski oyuncuları Adam Hanga ve Thomas Heurtel'i kadrosuna katarken Barcelona ise Real Madrid ile sözleşmesi biten Laprovittola transferini yaparak rakibine karşılık verdi. Şu anda Arjantin Milli Takımı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, daha sonra sağlık muayenesinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid forması altında Liga Endesa'da 32 maça çıkan Arjantinli oyuncu; 9.5 sayı, 4 asist ortalamalarıyla oynarken EuroLeague'de ise 34 maçta 6.8 sayı, 3.8 asist ortalamaları yakalamıştı. EuroLeague sezonundaki en yüksek verimlilik puanına ise temsilcilerimizden Fenerbahçe karşısında 18 sayı, 10 asist sonucunda elde ettiği 29 verimlilik puanı ile ulaşmıştı.

2018-19'da İspanya'da Joventut Badalona forması da giyen Laprovittola, takımıyla çıktığı 36 maçta 17.2 sayı, 6.4 asist ortalamaları yakalayarak sezonun MVP'si seçilmişti.