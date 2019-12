Barcelona ile Real Madrid arasında güvenlik sebebiyle 26 Ekim’den, 18 Aralık’ta ertelenen El Clasico heyecanında beklenen gün sonunda geldi. Barça, zorlu randevu öncesi kendisi gibi 35 puanı olan Real’in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Kaptan Lionel Messi önderliğindeki Barça’da Dembele ve Arthur, kaptan Sergio Ramos’lu Madrid cephesinde de başta Eden Hazard olmak üzere Asensio, Vazquez ve Marcelo gibi yıldızlar, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Peki, Barcelona - Real Madrid maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Barcelona - Real Madrid maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Barcelona - Real Madrid ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Frenkie de Jong, Griezmann, Messi, Suarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ Saat 22.00’de Nou Camp’ta iki dev, kozlarını İspanya Ligi’nde paylaşacak. Nefesleri kesecek mücadele D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Elbette mücadele öncesinde Katalonya bölgesinde henüz tam olarak dinmeyen olayların, yeniden baş gösterme ihtimalinin de bulunduğu bildirildi. Katalonya Bölgesi’nde bağımsızlık isteyen 9 politikacı için İspanya Mahkemesi’nde yaklaşık 10 yıllık hapis cezaları verilmesi sonrası sokağa çıkan grupların, tüm dünyanın gözünün çevrileceği Nou Camp’ın çevresinde eylem hazırlığı içinde oldukları konuşuluyor. Emniyetin de yoğun güvenlik önlemleri alacağı bildirildi.

Aynı anda gelecekler

Adeta kırmızı alarmın verildiği Barcelona kentinde El Clasico öncesi hem takımlar hem de maçın hakem dörtlüsü, aynı anda stada gelecekler. Herhangi bir olay yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığı İspanya’da hem Barcelona hem de Real Madrid’i taşıyan otobüsler, aynı güzergahtan birlikte yola çıkacak ve karşılaşmadan iki saat önce stada giriş yapacaklar.

İspanya’da El Clasico için olağanüstü hal

Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı. Katalonya yerel polisi Mossos d’Esquadra’nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona’ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi. Ayrıca Real Madrid takımının sabah Barselona’ya gideceği ve ilk defa Barcelona takımının ve maçı yönetecek hakem kadrosunun da aynı otelde kampa gireceği bildirildi. Ayrılıkçı grupların olası bir eylemine karşı Real Madrid ve Barcelona takımları ile hakemlerin güvenlik kortejiyle Nou Camp Stadı’na gidecekleri kaydedildi.

Zidane: Beni endişelendiren hiçbir şey yok

Bu arada Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesi Madrid’de düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok. El Clasico’yu oynayacağımızdan hepimiz memnunuz." dedi.

Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma sırasında olabilecek olası olaylara (sahanın işgal edilmesi) karşı hakemin rahat bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, "Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyiyi vermek gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.

Lionel Messi’den El Clasico yorumu

Öte yandan Barcelona takımının kaptanı Lionel Messi de Marca gazetesinde yayımlanan demecinde, El Clasico ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Real Madrid’e karşı Santiago Bernabedu Stadı’nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp’ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu’da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor."

El Clasico öncesinde her iki takımın puanları eşit

El Clasico maçı öncesinde her iki takım da ligde 35’er puanda bulunurken, Barcelona averajla Real Madrid’İn önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid’de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona’da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor. Barcelona son 5, Real Madrid ise son 7 haftadır yenilmezken, her iki takımın golcüleri Lionel Messi ve Karim Benzema’nın ligde 12’şer golü olması dikkati çekiyor.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona’nın 96, Real Madrid’in de 95 galibiyeti bulunuyor. Nou Camp Stadı’nda oynanacak 243. El Clasico’yu ev sahibi takımın kazanması halinde farkın açılması, Real Madrid’in kazanması durumunda ise eşitliğin sağlanması söz konusu olacak.