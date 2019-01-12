Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde İspanya temsilcisi Barcelona, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk üç çeyreği ciddi bir çekişmeye sahne olurken son çeyrekte 23-16'lık üstünlüğü yakalayan ev sahibi Barcelona, karşılaşmadan da 79-68 galip ayrıldı.

Barcelona, bu sonuçla üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılırken toplamda ise 11. galibiyetini elde etti.

Panathinaikos'un ise kötü deplasman serisi devam etti. Yunanistan temsilcisi üst üste 6. deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılırken toplamdaki 10. yenilgisini aldı.

Thomas Heurtel 23 sayıyla takımını galibiyete taşırken bir başka Fransız Kevin Seraphin de 14 sayı, 7 ribaunt ile öne çıktı.

Panathinaikos'ta Ioannis Papapetrou 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Calathes, Mitoglou, James Gist ve Lekavicius 8'er sayıyla oynadılar.



