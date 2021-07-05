Avrupa devi Barcelona, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Katalan ekibi Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Haberde yıldız futbolcu için İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham'ın da devrede olduğu belirtildi.

EURO 2020'de yıldızlaştı

EURO 2020'de İtalya'nın kadrosunda bulunan Insigne gösterdiği performans ve attığı 2 golle dikatleri üzerine çekiyor. Turnuvada yarı finale kalan Gök Mavililer, 6 Temmuz'da İspanya ile finale çıkma mücadelesi verecek.