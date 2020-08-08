Barcelona - Napoli (CANLI)

Avrupa futbolunun bir numaralı kupa organizasyonunda son 16 turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City ve Lyon'un çeyrek finale yükseldiği, Real Madrid ile Juventus'un ise kupaya veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli maçlar oynanıyor. Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelede Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli’yi Nou Camp’ta ağırlıyor.

Barcelona'da Dembele sakatlığı, Vidal ile Busquets ise kırmızı kart cezası nedeniyle kritik maçta forma giyemiyorlar. Napoli'de ise tek eksik, sakatlığı süren Maksimovic. İtalya'da avantajlı bir skor elde eden Katalan ekibi, Napoli engelini aşıp adını son 8'e yazdırmak istiyor. Napoli ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde.

Gecenin diğer kapışmasında yine aynı saatte Bayern Münih, İngiltere’de 3-0 mağlup ettiği Chelsea’yi konuk ediyor.

Barcelona - Napoli maçı hangi kanalda?

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadele TSİ 22.00'de başladı. Camp Nou'da oynanan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.

Barcelona - Napoli ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Roberto, Rakitic, De Jong, Messi, Griezmann, Suarez

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens



