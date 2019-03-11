Barcelona, Jordi Alba için imza töreni düzenledi!

Barcelona, daha önce sözleşmesini uzattığını duyurduğu Jordi Alba için bugün imza töreni düzenledi. İspanyol sol bek, kendisini 2024 yazına kadar Katalan devine bağlayan sözleşmeye imza attı.

11 Mart 2019, Pazartesi 17:19
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Barcelona, Jordi Alba için imza töreni düzenledi!

Barcelona, İspanyol sol beki Jordi Alba'nın sözleşmesini daha önce uzattığını duyurmuştu. 29 yaşındaki futbolcunun imza töreni ise bugün Camp Nou'da gerçekleştirildi. 

Serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlenen dünyaca ünlü yıldız, kendisini 2024 yazına kadar Katalan devine bağlayan mukavelenin altına imzasını attı.

Törende konuşan Alba, Barça'yla sözleşme yenilemesinin kendisi için çok özel ve duygusal olduğunu ifade ederken "Daha önce bu kulübün altyapısında 8 yıl geçirmiştim. Kontratımın sonunda kalbimin takımında 20 seneyi devirmiş olacağım." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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