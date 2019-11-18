Barcelona - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı?

Fenerbahçe Barcelona deplasmanında hayata dönmenin planlarını yapıyor. Euroleague'de kabus gibi bir sezon geçiren Zeljko Obradovic ve öğrencileri, İspanya'ya çok zorlu bir görev için gidiyor. Euroleague'deki son maçında CSKA Moskova deplasmanından yenilgiyle dönen Sarı-Lacivertli ekip, 40 milyon Euro'yu aşan bütçesiyle Final Four'un favorilerinden olan Barcelona'ya konuk oluyor.

Barcelona-Fenerbahçe Beko Euroleague mücadelesi 20 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te oynanacak.

Fenerbahçe Barcelona canlı yayını beINSPORTS 3 kanalından naklen ekranlara gelecek.



