Barcelona, La Liga'nın 17.hafta maçında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TSİ ile 18.00'de başlayacak ve fanatik.com.tr üzerinden CANLI takip edilebilecek.





Lider konumda bulunan Ernesto Valverde'nin ekibi bu maçın ardından oynayacağı El Clasico'ya önde gitmek için üç puan almak için mücadele edecek. Real Sociedad ise 27 puan ile 4.sırada ve zirveye yakın

Barcelona'nın Anoeta'da oynanan son 9 maçta sadece iki galibiyet var

Barcelona son yıllarda Real Sociedad deplasmanında zorlandı. Valverde ile üst üste iki kez bu sahada kazanan (2017-18 sezonu 4-2, 2018-19 sezonu 2-1) Barcelona önceki yedi ziyaretinde galip gelememişti. İki takım arasında oynanan son beş lig maçında da Barcelona'nın üstünlüğü var. Real Sociedad bu sezon iç sahada oynadığı tüm lig maçlarında gol attı.









Griezmann eski takımına karşı

La Liga'da ilk kez Real Sociedad forması giyen Antoine Griezmann dört sezon forma giymişti. Yıldızı burada parlayan Griezmann daha sonra Atletico Madrid'e geçmiş ve bu sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu. Griezmann, Atletico Madrid forması giyerken Real Sociedad deplasmanında bir gol atmıştı.

Messi La Liga'da zirvede

La Liga'da bu sezon en çok gol atan oyuncu konumunda Barcelona'nın yıldızı Messi bulunuyor. Lionel Messi bu sezon La Liga'da 12 gol atarken arkadaşlarına 5 asist yaptı ve ligin gole en çok katkı veren oyuncusu oldu.