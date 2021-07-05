Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes'e finalde kaybederek geride kalan sezonu ikincilikle tamamlayan Barcelona, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. Milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan, Sergi Martinez ve Alex Abrines ile sözleşme uzatan Barcelona, durumu en merak edilen isim Cory Higgins ile de anlaşmaya vardı.

Barcelona, Cory Higgins'in sözleşmesini 2023-24 sezonunun sonuna kadar uzattı. Son iki sezonunu Barcelona2da geçiren Higgins, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 13.1 sayı, 2.4 asist, 2.2 ribaunt ve 1.1 top çalma ortalamaları ile oynamış Final Four'da Olimpia Milano karşısında bulduğu son saniye basketiyle takımını finale taşımıştı.