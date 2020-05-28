Birçok Avrupa ekibinin kiralamak adına devrede olduğu Ansu Fati için takımı Barcelona, kapıları kapatmış durumda.

Diario Sport'a göre Barcelona, oyuncunun takımdan kiralık olarak gönderilmesini istemiyor.

Barcelona tarihinin en genç gol atan oyuncusu olan Fati, Valverde yönetiminde sahne almaya başlarkenn yeni teknik direktör Quique Setien ile süreleri düşmüştü.

Borussia Dortmund'un kiralamak adına peşinde olduğu belirtilen genç oyuncu için Barcelona karar verdi ve hücum hattındaki rotasyonun çok geniş olmamasından kaynaklı kiralık olarak gönderilmeyeceği belirtildi.