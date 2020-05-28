Barcelona, Ansu Fati'yi kiralık göndermeyi düşünmüyor

Katalan devi Barcelona, Avrupa'da birçok takımın kiralamak istediği genç yıldızı Ansu Fati'yi şu an için bir takıma göndermeye sıcak bakmıyor.

28 Mayıs 2020, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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Barcelona, Ansu Fati'yi kiralık göndermeyi düşünmüyor

Birçok Avrupa ekibinin kiralamak adına devrede olduğu Ansu Fati için takımı Barcelona, kapıları kapatmış durumda. 

Diario Sport'a göre Barcelona, oyuncunun takımdan kiralık olarak gönderilmesini istemiyor. 

Barcelona tarihinin en genç gol atan oyuncusu olan Fati, Valverde yönetiminde sahne almaya başlarkenn yeni teknik direktör Quique Setien ile süreleri düşmüştü. 

Borussia Dortmund'un kiralamak adına peşinde olduğu belirtilen genç oyuncu için Barcelona karar verdi ve hücum hattındaki rotasyonun çok geniş olmamasından kaynaklı kiralık olarak gönderilmeyeceği belirtildi. 

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