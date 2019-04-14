Banvit, Darüşşafaka'yı deplasmanda mağlup etti: 82-89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Banvit, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen’i 89-82 yendi.

14 Nisan 2019, Pazar 18:50
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Banvit, Darüşşafaka'yı deplasmanda mağlup etti: 82-89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Banvit, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen’i 89-82 yendi.

Bu sonuçla konuk ekip 11. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 14. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Tolga Geçim ve Perez’in basketleriyle başlayan Banvit, Darüşşafaka Tekfen karşısında 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Dengeli geçen ilk periyot, 21-21’lik skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde üst üste dış atış isabetleri kaydeden Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikayı 32-25 üstün bitirdi. Hücumda ve savunmada tempolu oyununu sürdüren ev sahibi ekip, top kayıpları yapan Banvit önünde 18. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 43-31. Darüşşafaka Tekfen, ilk yarının bitimine 1 saniye kala Kartal Özmızrak’ın orta sahadan bulduğu üç sayılık basketle soyunma odasına da 49-37 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken, Darüşşafaka Tekfen 23. dakikayı 57-44 üstün geçti. Periyodun ikinci bölümünde kritik üç sayılık basketler bularak toparlanan Banvit, farkı tek hanelere indirse de ev sahibi takım, final periyoduna 67-60 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine de iyi oyununu sürdürerek başlayan Banvit, Shelton’la peş peşe bulduğu basketlerle 35. dakikada skoru eşitledi: 72-72. Karşılaşmanın son bölümleri karşılıklı sayılarla geçildi. Rıdvan Öncel, Perez ve İsmail Cem Ulusoy’la hücumdaki etkili oyununu sürdüren konuk ekip, son 2 dakikaya 83-78 önde girdi. Kalan sürede skor üstünlüğünü devam ettiren Banvit, karşılaşmayı 89-82 kazandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka Tekfen: 82 - Banvit: 89

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 11, Doğuş Özdemiroğlu 5, Diebler 3, Evans 8, Eric 14, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak 15, Muhammet Baygül 14, Oğuz Savaş 2, Kidd 10

Banvit: Perez 26, Rıdvan Öncel 13, Tolga Geçim 7, Shelton 22, Morgan 8, Metehan Akyel, Ragıp Berke Atar, Şehmus Hazer 2, İsmail Cem Ulusoy 11

1. Periyot: 21-21

Devre: 49-37

3. Periyot: 67-60

Beş faulle çıkan: 39.06 Rıdvan Öncel (Banvit)

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