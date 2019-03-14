Banvit, Brose Bamberg'e kaybederek veda etti: 85-88

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Banvit, Alman temsilcisi Brose Bamberg’e 88-85 yenilerek elendi.

14 Mart 2019, Perşembe 01:33
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Banvit, Brose Bamberg'e kaybederek veda etti: 85-88

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu  rövanşında Banvit, Alman temsilcisi Brose Bamberg’e 88-85 yenilerek elendi.          

Banvit, turun ilk maçında da deplasmanda rakibine 81-79 mağlup  olmuştu.          

Maça iyi başlayan Alman ekibi Brose Bamberg 3. dakikayı Heckmann, Rice  ve Rubit’in sayılarıyla 9-4 önde geçti. Banvit’in top kayıplarını Rice ve Rubit  ile cezalandıran konuk ekip 6. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı (10-17). Tolga  Geçim’in sayılarıyla oyunda dengeyi sağlayan ev sahibi ekip, Mete Akyel’in de  gayreti ve sayılarıyla son dakikaya girilirken farkı azalttı. Banvit, genç  oyuncular Rıdvan Öncel ve İsmail Cem Ulusoy ile sayılar üreterek eşitliği sağladı  ve ilk periyot 23-23 tamamlandı.          

İkinci periyotta Şehmus Hazer-Perez ikilisiyle sayılar bulan Banvit’e,  konuk ekip Olinde ve Heckmann’ın sayılarıyla karşılık verirken, 14. dakikada  eşitlik bozulmadı: 31-31. Hücumda tempoyu arttıran Brose Bamberg son iki dakikaya  42-35 önde girdi. Hızlı hücumlarda sayı üreten konuk ekip, ilk yarıda soyunma  odasına 46-40 önde gitti.          

İkinci devreye iyi başlayan ve savunmasını sertleştiren Banvit, Morgan  ve Shelton ile sayı üreterek 23. dakikada skoru 47-49’a getirdi. Hızlı hücumda  sayılar bulan ve kontrolü elinde tutan Brose Bamberg, son periyoda girilirken 7  sayılık avantaj yakaladı: 60-67.          

Son periyotta iki takım da savunma direncini arttırırken Aman ekibi  tecrübeli oyuncularını devreye soktu ve maç sonunu daha iyi oynayarak mücadeleden  88-85 galip ayrılıp adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.          

Konuk ekipte Rice attığı 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.          

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu  ile yönetim kurulu üyesi Resul Kerse de izledi.         

FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit: 85 - Brose Bamberg:  88  

Salon: Banvit Kara Ali Acar          

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Lorenzo Baldini (İtalya), Luis  Castillo (İspanya)          

Banvit: Perez 12, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Morgan 23,  Rıdvan Öncel 4, Metehan Akyel 5, Neal 18, Şehmus Hazer 3, Shelton 7, Ragıp Atar 4          

Brose Bamberg: Hickman 11, Rice 32, Zisiz 3, Stuckey, Schmidt, Olinde  4, Harris 8, Rubit 14, Alexander 6, Heckmann 7, Taylor 3          

1. Periyot: 23-23          

Devre: 40-46          

3. Periyot: 60-67          

Beş faulle çıkan: 29.06 Rıdvan Öncel (Banvit)

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