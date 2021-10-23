Bandırmaspor Teknik Direktörü Mehmet Gürsel: Gelişerek ilerleyeceğiz

Spor Toto 1.Lig'in 10. haftasında deplasmanda 3-0 kazandıkları Tuzlaspor karşılaşması sonrasında Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, galibiyeti değerlendirdi.

Futbolcularının mücadelesini öven Gürsel, "İyi bir oyunla sahadan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Bandırmaspor camiasına hayırlı olsun. Tuzlaspor çok gol yiyen bir ekip değildi. Biz kontrollü oynadık. Oyunumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Son 3 deplasman maçını kazandık. Bunu iç sahaya da yaymak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA