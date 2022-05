Bandırmaspor - Eyüpspor maçı iddaa oranları

Kadrosunda Fenerbahçe ve Galatasaray alt yapılarında yetişmiş, futbola Almanya'da başlamış birçok isim bulunan Bandırmaspor, takımın en önemli ismi Doğan Can Kavas'tan muhtemelen rövanşta yararlanamayacak. Sezonun son 7 maçında forma giymeyen Doğan Can, İstanbul'daki ilk maçı da pas geçmişti. 11 gol katkısı sezon içerisinde birçok maçta takımına puan ya da puanlar kazandırmıştı... Normal sezonu 62 puanla 3. sırada bitiren Mustafa Gürsel yönetimindeki Bandırmaspor'da, takımın önemli ismi Doğan Can Kavas sakatlığı nedeniyle son 7 maçta forma giyemedi. Doğan Can'ın yokluğunda gözler yine Philippe Keny (11 gol - 7 asist) ve Milutin Osmajic'te (11 maç - 7 gol) olacak. Sakatlığı bulunan bir diğer isim, Okan Alkan'ın oynamama durumu söz konusu; TD Mustafa Gürsel ilk maçın son bölümünde olduğu gibi Cüneyt Köz'ü sağ bekte değerlendirebilir. İlk maçta yedek soyunan Süleyman Luş ve Beykan Şimşek'i bu kez ilk 11'de görebiliriz...

BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezona Zafer Turan'la başlayan, Hamza Hamzaoğlu ile devam eden Eyüpspor ise İbrahim Üzülmez teknik direktör koltuğuna oturduğundan beri fire vermedi! Üzülmez ile normal sezonun son 2 maçını kazanmışlardı (Kocaelispor & Balıkesirspor), play-off yarı final ilk maçında da sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildiler... Elde Pa Dibba, Jesse Sekidika, Gerson Rodrigues, Oğulcan Çağlayan, hatta "kurt golcü" Umut Bulut gibi skor potansiyeli yüksek isimler var ancak galibiyeti getiren gol bir korner ortasında Taşkın İlter'den gelmişti. Karşılaşma sırasında sakatlanan, ilk yarı bitmeden kenara gelen Olivier Thill rövanşta oynamayacak. Tabela yapan Taşkın'ın durumu maç saati netleşecek. İlk maç sonrası Üzülmez; "İkinci maç daha da zor olacak. İnşallah ikinci maç oyun olarak da skor olarak da istediğimiz bir müsabaka olur..." demişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bandırmaspor evinde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı! (1 mağlubiyet)

- Eyüpspor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto 1. Lig play-off yarı final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bandırmaspor kazanır" oldu! %24'lük kesim 1-0'ın rövanşında 90 dakikayı ev sahibi Bandırmaspor'un kazanacağını düşünüyor. Peki bu düşünce tur için yeterli olacak mı? %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve zorlu rövanşta 90 dakika içerisinde 3 gol çıkmasını bekliyor.