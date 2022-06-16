Bandırmaspor, Dimitrios Manos transferini açıkladı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını 3. sırada bitiren, yarı finalde Eyüpspor'u eleyen, finalde ise İstanbulspor'a kaybederek 57 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar çok yaklaştığı Süper Lig 'e çıkamayan Bandırmaspor, transferde atağa kalktı.

İlk imzayı Mustafa Saymak'a attıran Bordo Beyazlı ekip, ikinci hamlesini forvete yaptı ve son olarak Aris forması giyen Dimitrios Manos'u kadrosuna kattı, 27 yaşındaki Yunan forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan transfer açıklamasında, ''Hoş Geldin Dimitrios Manos! En son Aris Selanik'te forma giyen Dimitrios Manos ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde PAE Veria, OFI Girit, Olimpiakos ve Aris Selanik takımlarında forma giyen Manos, çıktığı 228 maçta 63 gol, 25 asistle skor katkısı verdi.