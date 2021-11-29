France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşecek törenle sahibini bulacak. Son olarak 2019 yılından düzenlenen törende Ballon d'Or'u kazanan isim Real Madrid'in Hırvat orta sahası Luka Modric olmuştu. 2020 yılında ise pandemi sebebiyle dev ödül sahibini bulamamıştı. Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları Ballon d'Or'da kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından TSİ 22.30'da düzenlenecek törenle ödül sahibini bulacak. Erkeklerde bu yılın favori adayları; Lionel Messi, Karim Benzema ve Robert Lewandowski.

Ballon d'Or ödül töreni, ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

2021 Ballon d'Or ödül töreni, bu akşam TSİ 22.30'da başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşecek, Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanallarından naklen yayınlanacak.

Ballon D’or’u 7. kez kazanma ihtimali üzerine konuşan Messi, bunun harika olacağını ama sonuç ne olursa olsun onun için sorun olmayacağını söyledi. Rekoru elinde tutan Messi’yi toplam 5 Ballon D’or ile Cristiano Ronaldo takip ediyor.

2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

Romelu Lukaku (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Mason Mount (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lionel Messi (PSG)

Kylian Mbappe (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Neymar (PSG)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Nicolo Barella (Inter)

Pedri (Barcelona)

Gerard Moreno (Villarreal)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Simon Kjaer (Milan)

Mohamed Salah (Liverpool)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Tottenham)

2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

Kadidiatou Diani (PSG)

Fran Kirby (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Christiane Endler (PSG/OL)

Christine Sinclair (Thorns)

Ashley Lawrence (PSG)

Irene Paredes (PSG/Barcelona)

Jessie Fleming (Chelsea)

Lieke Martens (Barcelona)

Sandra Panos (Barcelona)

Viviane Miedema (Arsenal)

Ellen White (Manchester City)

Pernille Harder (Chelsea)

Samantha Mewis (North Carolina Courage)

Wendie Renard (OL)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Stina Blackstenius (Hacken)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Alexia Putellas (Barcelona)

Yılın en iyi kalecisine verilen "Yachine Trophee" adayları şunlar:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)

Ederson (Manchester City)

Samir Handanovic (Inter)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Edouard Mendy (Chelsea)

Keylor Navas (PSG)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

Yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncuna verilen Kopa Trophee" adayları şunlar:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Jeremy Doku (Rennes)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Mason Greenwood (Manchester United)

Nuno Mendes (PSG)

Jamal Musiala (Bayern Münih)

Pedri (Barcelona)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (Arsenal)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)