



Haftanın gündemi en çok meşgul eden konularından biri Ballon d'Or ödülü oldu. Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi ödülün sahibi olurken Drogba'nın da katıldığı tören çok konuşuldu. Bir başka ödül için ise adaylar belli oldu. Afrika'da 2019 yılının en futbolcusu ödülü için 10 aday belirlendi.

Salah Mane'ye karşı

Liverpool ile harika sezon geçiren Mısırlı Mohamed Salah ve Senegalli Sadio Mane, aday oyuncular arasına girerken Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Odion Ighalo ayrıca Aubameyang, Mahrez, Bennacer, Belaili, Kalidou Koulibaly, Onana ve Hakim Ziyech finale kalan diğer isimler oldu.

Salah üst üste iki yıl kazandı

2017 ve 2018 yılarında Afrika'da yılın futbolcusu ödüllerini Mohamed Salah kazanmıştı. Önceki üç senede ise Riyad Mahrez, Aubameyang ve Yaya Toure ödülün sahibi olmuştu.





2109 Afrika'da yılın futbolcu adayları

1-André Onana (Kamerun & Ajax)

2-Hakim Ziyech (Fas & Ajax)

3-Ismail Bennacer (Cezayir & AC Milan)

4-Kalidou Koulibaly (Senegal & Napoli)

5-Mohamed Salah (Mısır & Liverpool)

6-Odion Ighalo (Nijerya & Shanghai Shenhua)

7-Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal)

8-Riyad Mahrez (Cezayir & Manchester City)

9-Sadio Mane (Senegal & Liverpool)

10-Youcef Belaili (Cezayir & Ahli)









7 Ocak 2020 tarihinde kazanan açıklanacak

2019 Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün kazanan 7 Ocak 2020 tarihinde Mısır'da düzenlenecek törende açıklanacak.























