Şampiyonada Türkiye iki ikincilik, iki de üçüncülük kazanarak toplam dört madalyayla organizasyonu tamamladı. Zermatt'ta gerçekleşen şampiyonada U20 erkeklerde Ramazan Yorulmaz, U20 kadınlarda ise Ruken Tek, Avrupa üçüncülüğünü aldı. Milliler, takım sıralamasında ise hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa ikincisi oldu.

Büyüklerde ise Yavuz Ağralı, 23'üncü sırayı alırken, kadınlarda en iyi sonucu 32'nci olan Eylem Gür elde etti. Büyüklerde milliler, takım sıralamasında ilk üçün dışında kaldılar.

Şampiyonada yer alan Milli Takım atletleri ve elde ettikleri sıralamalar şu şekilde:

BÜYÜK ERKEKLER:

23. Yavuz Ağralı

36. Orhan Avcı

43. Kemal Yıldırım

57. Muhammet Can Ağyürek

BÜYÜK KADINLAR

32. Eylem Gür

40. Elif Tozlu

50. Jale Başak

59. Remziye Temel

U20 ERKEKLER

3. Ramazan Yorulmaz

7. Samet Demir

10. İslam Adli

17. Cuma Öztürk

Takım sıralaması: Britanya, Türkiye, İtalya

U20 KADINLAR

3. Ruken Tek

8. Ezgi Kaya

19. Seher Karakoç

27. Öznur Tatar

Takım sıralaması: İtalya, Türkiye, Romanya