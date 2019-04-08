Türkiye Badminton Federasyonu'nun rahmetli başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenecek olan Halk ve Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, 11-14 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılacak. Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Ermenistan ve Moldova olmak üzere 6 ülkeden 182 sporcu madalya mücadelesi verecek.

35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ yaş üstü olmak üzere Veteran Badmintoncular 5 kategoride yarışacaklar.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’in de 50+ yaş üstü tek erkekler kategorisinde katıldığı şampiyonada 11 Nisan ön eleme müsabakaları, 12-14 Nisan ana tablo müsabakaları gerçekleşecek. Milli formamızı taşıyacak tüm veteran sporculara başarılar dileyen başkan Özmekik, amacının gençlere örnek olmak olduğunu vurguladı.