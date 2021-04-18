Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise ligde kalmayı garantilemek için bu maçı kazanmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“İyi başlayıp, iyi de oynadık. İlk yarı 2-0’lık skoru bulduk. İkinci yarıya biraz konsantrasyon olarak iyi başlayamadık, pozisyonlar verdik. Ama neticesinde kazanmasını bildik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük tebriklerden bir tanesi de benim her halimi çeken değerli yardımcı antrenörlerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Balıkesir halkına teşekkür ediyorum. Bize geldiğimiz günden bu yana inanılmaz derecede sahip çıktılar, ilgi gösterdiler. İnşallah akşamki maçtan sonra matematiksel olarak ligde kaldığımızı garanti ederiz. Ondan sonraki kalan 3 maçımızı da kazasız, belasız oynamaya çalışacağız”



