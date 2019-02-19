Balıkesirspor’da Afyonspor hazırlıkları başladı

Balıkesirspor Baltok, cuma günü saat 19:00’da oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.

Ümraniyespor karşılaşmasında iyi mücadelesine karşın sahadan puansız ayrılan kırmızı beyazlılar, haftayı 3 puanla kapatarak kümede kalma umutlarını yeşerten Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Giray Bulak nezaretinde başladı. Balıkesirspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, rejenerasyon çalışması yaptı. Soğuk algınlığı yaşayan Cüneyt Köz antrenmana katılmazken, Okan Alkan yürüyüş yaptı.