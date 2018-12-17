Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor ile rövanş maçına çıkıyor. Haftasonu Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek ligde alt sıralardan kurtulan Balıkesirspor Baltok kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Balıkesirspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 15.00'da başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Koray Gençerler, Samet Çiçek ve İbrahim Bozbey yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'de 23 puanla 10. sırada bulunan Balıkesirspor, 2 haftada 6 puanla dikkatleri üzerine çekti. Balkes, Çaykur Rize'yi kupanın dışına iterek hem çıkışını sürdürmenin, hem de kupada yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

Süper Lig'de son sırada bulunan ve son 4 maçtan da galibiyet alamayan Çaykur Rizespor, ligdeki kötü gidişatına kupada son vermek istiyor. Karadeniz ekibi evinde aldığı beklenmedik mağlubiyeti Balıkesir'de telafi etmek istiyor.











