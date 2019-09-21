İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2019-2020 sezonu yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Geçen sezon 3. Lig'e veda ederek 35 yıl sonra amatöre dönen Bucaspor, 10. Grup'taki ilk maçında Çiğli Belediyespor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı, Tire 1922'nin haklarını devralarak isim değişikliğine giden Ci Group Buca ise 3 Lig'de yar alıyor.

Grupta İzmirspor, aynı saatte Torbalıspor deplasmanında terleyecek. 8. Grup'ta Salihli Bld-Sandıklıspor, Sökespor-Bergama Bld, Bolvadin Bld-Aliağa Futbol, Bornova Yeşilova-Gönen Bld, Yunus Emre Bld-Manisa Sanayispor, Bölmespor-Aydın Yıldızspor, 7. Grup'ta ise Ortaca Bld-Bucak Bld, Çal Bld-Denizli Sarayköy, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Yatağanspor karşılaşmaları oynanacak. Tüm maçlar 15.00'te start alacak.