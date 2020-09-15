Galatasaray’da Avrupa macerası yeniden başlıyor...Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep’i 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaparken, rotayı Azerbaycan’a çevirdi. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda perşembe akşamı Nefçi Bakü ile ‘ya tamam ya devam’ maçına çıkacak olan Cim Bom, 3 gün sonra çok kritik bir sınav daha verecek. Galatasaray, pazar akşamı ligin son şampiyonu Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Aslan bu iki maçı da kazanırsa hem de Avrupa’da bir üst tura çıkmış hem de ligdeki rakiplerine şampiyonluk yolunda gözdağı vermiş olacak. Bir sonraki hafta Türk Telekom’daki Fenerbahçe derbisi için Galatasaray açısından bir güç testi anlamı taşıyor.

Terim kadroyu bozmayacak

Bu arada teknik patron Fatih Terim’in, Bakü karşısında, Gaziantep’i yenen 11’i bozmayacağı öğrenildi. İleri uçta maçın yıldızı Falcao görev yapacak. Kanatlarda yine Arda ve Feghouli oynayacak. Sakatlığının ciddi olmadığı anlaşılan Emre Kılınç forvet arkasında, gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyan Belhanda orta sahanın merkezinde şans bulacak. Defansif orta saha/oyun kurucu pozisyonunda Taylan, beklerde Omar ve Saracchi, savunmanın göbeğinde Luyindama ile Marcao forma giyerken, kale yine Fatih’e emanet edilecek.