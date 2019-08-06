Bakayoko'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran hareket!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Tiemoue Bakayoko, sarı-kırmızılı bir taraftarın 'Galatasaray'a gel' mesajını beğendi. Fransız oyuncunun bu hareketi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

06 Ağustos 2019, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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Bakayoko'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran hareket!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Chelsea'nin 24 yaşındaki oyuncusu Tiemoue Bakayoko. Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaraylı yöneticiler Chelsea ile görüşmelerini sürdürürken, Bakayoko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hareket transfere yeşil ışık verdiği şeklinde yorumlandı.

24 yaşındaki oyuncu, Galatasaraylı bir taraftarın 'Galatasaray'a gel' mesajını beğendi. Bakayoko'nun bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BONSERVİS SORUNU

İngiliz kulübü, Bakayoko'yu bonservisiyle göndermek isterken, Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko'yu kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

Bakayoko geçtiğimiz sezon Milan'da 42 maçta forma giyerken 1 gol 1 asist ile oynadı.

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