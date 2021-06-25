Galatasaray , Yunanistan Milli Takımı forması da giyen 10 numara Konstantinos Fortounis'in transferi için girişimlerde bulunurken, 28 yaşındaki oyuncuyu, vatandaşı Bakasetas'a sorduk. Alanyaspor formasıyla gösterdiği müthiş performansın ardından Trabzonspor 'a transfer olan ve burada da ivmesini sürdürerek kalitesini kanıtlayan Bakasetas, aynı zamanda Fortounis'le de milli takımda rekabet halinde. Kendisiyle, Galatasaray'a transferi konusunu konuşmadığını belirten Bakasetas, "Türkiye'ye gelirse mutlaka başarılı olacaktır. Çok çok iyi futbolcu" dedi.

'Türk futbolunu seviyoruz'

Yunan yıldızların son dönemde Türk futbolundaki başarısı hakkında da yorum yapan tecrübeli yıldız, "Biz Türk futbolunu çok seviyoruz. Son dönemde Yunan oyuncular bu nedenle başarılı oldu" diye konuştu.

Yakup Çınar