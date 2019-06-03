Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan bayram mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu’nun Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi geride bıraktık. Bayram günleri sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği manevi bereketi yüksek günlerdir. Bu mübarek günlerin Rabbimden milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum.

Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyor, bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

İHA