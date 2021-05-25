Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda mücadele ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

‘’Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'da 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Muhammed Furkan kardeşimi tebrik ederim. Olimpiyatlara sayılı günler kala elde edilen bu başarılar heyecanımızı bir kat daha arttırıyor. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum.’