Türk Milli Takımı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Kadınlarda Şaziye Erdoğan ve erkeklerde Daniyar İsmayilov altın madalya kazanan isimler oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli haltercileri kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli halterciler için bir de kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu’nun yayımladığı tebrik mesajı söyle:

“Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan mili haltercilerimizi tebrik ediyorum. Milli sporcularımız Avrupa sahnesinde art arda aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırdı. Milli haltercilerimizin gelecekte de Türk sporunu daha da ileri taşımak için çok çalışarak önemli başarılar elde edeceklerine inancım tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, milli haltercilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum.”

İHA