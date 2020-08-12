Bakan Kasapoğlu’ndan Adalar’a ziyaret

İstanbul'da, Adalar ziyareti yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerinde yaptığı incelemelerin ardından, esnaf ve Adalar sakinleriyle buluşup sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, Lefter Küçükandonyadis ve Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de ziyaret etti. Adalar esnafıyla bir araya gelen Kasapoğlu, sporcu gençlerle yakından ilgilendi, onlara kitap armağan etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, "Ada halkıyla, gençlerimizle, sporcularımızla bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. Pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarına yönelik Adalar'daki yatırımlarımızı bugün inceledik, istişarelerde bulunduk” dedi.