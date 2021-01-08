Kasapoğlu, Burdur Valiliği bahçesinde düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada, "2002’deki 12 tesisi bugün itibariyle 32 tesise çıkarıyoruz. Faal olan yurt sayısı 7’ye yükseldi. 1500 öğrenciden 5 bin 500 öğrenciye yükselen bir yurt kapasitesi söz konusu. Hiç gençlik merkezimiz yok iken bugün sayımız 3, daha da yukarılara taşıyacağız. Ayrıca 10 bin pota projemiz var. 100 potayı da sizlere müjdelemek istiyorum" dedi. Burdur’dan Bucak ilçesine geçen Kasapoğlu, “Yurt inşaatı kısa sürede bitirilecek. 1000 kapasiteli salon ve yarı olimpik havuz yapacağız. Stadın modernizasyonu ve aydınlatmasını gerçekleştireceğiz” dedi. Ardından Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi’ne giden Bakan Kasapoğlu, Gençlik Ofisi’nin açılışını yaptı