Bakan Kasapoğlu: Yarım kalan hikaye...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9 yıl aradan sonra İstanbul’un yeniden ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışı için konuştu. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade ediyorum bunu. 2 milyar insanın gözü kulağı İstanbul’da olacak. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Yağmurlu ve güzel bir İstanbul günündeyiz."

'Gururla temsil edeceğimiz...'

"Hepimiz için inşallah keyifle, sağlıkla ve gururla temsil edileceğimiz bir organizasyon olur. İstanbul, dünya başkenti ve göz bebeğimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği bir şehir. 9 yıl aradan sonra efsane pilotlar İstanbul’da buluştular. Bu organizasyona en güzel şekilde hazırız. Formula 1’e ilginin ne kadar yüksek olduğu hepinizin malumu. Gençlerimizin bu konudaki ilgisi ve heyecanı belli. Gençlerimizin mesajlarında bunu gördük. Mutluluk verici bir gelişme bu. İnşallah önümüzdeki süreçte de pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz."

'İlham kaynağı olacak'

"Ben inanıyorum ki, bu organizasyon, gençlerimiz açısından ayrı bir motivasyon ve ilham kaynağı olacak. Her branşta olduğu gibi, yetişen mükemmel bir gençliğimiz var. Sporda pek çok branşta gelişen gençlerimiz var. Motorsporlarında da böyle. Ayhancan Güven gibi. Onları desteklemeye devam ediyoruz, onlar da şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında temsil ediyorlar."

Kupayı Mustafa Şentop verecek

İntercity İstanbul Park'ta bugün yapılacak olan organizasyonun ardından yarış sonunda zafere ulaşan pilota kupayı kimin vereceği belli oldu. Ödül kürsüsünde birincilik kupasını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un vereceği öğrenildi.



