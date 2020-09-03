Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, stadyumlar ve salonlarla spordaki iddialarını ispatladıklarını söyledi.

Sivas'ta Olimpik Yüzme Havuzu açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, muhabbetin, dostluğun, vefanın, yiğitliğin şehri Sivas'ta olduklarını belirtti.

Kasapoğlu, medeniyetler beşiği Sivas'ta anlamlı bir tesisin açılışını gerçekleştirmenin önemli bir heyecan olduğunu dile getirerek, "İçerisinde bulunduğumuz spor vadisi Türkiye'nin örnek bir vadisi. Sivas'ımızın bu anlamda şanslı olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Sivas Kongresi'nin yarın 101. yılı olduğunu ve açılışın bu tarihe gelmesinin de anlamlı olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tarih de bizim, zafer de bizim, diyoruz. O yüzden birileri başka işlerle uğraşa dursunlar, araya nifak tohumlarını ekmek için gayret ede dursunlar. Bizler onlara inat hem zaferlerimizi hem tarihimizi sahipleneceğiz. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe gençlerimizle daha güçlü yürümenin gayretini göstereceğiz. Yarınların gençlerini, her alanda iddiası olan, donanımlı, zeki, akıllı, irdeleyen, hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan gençler olarak hazırlayacağız. İnşallah yarınlar gençlerimizle birlikte daha güçlü, daha aydınlık olacak."