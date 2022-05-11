Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 131 üniversitenin 10 branşta 5 bin sporcunun mücadele ettiği Üniversite Ligi (ÜNİLİG) açılış törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 20 yıldan beri Türkiye'nin her alandaki gelişme, her alandaki kalkınma mücadelesi hamdolsun çok ama çok büyük başarılarla çok anlamlı noktalara geldiğini kaydeden Kasapoğlu, "Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdik. Geldiğimiz noktada sahip olduğumuz teknik imkanlar ve spordaki başarılarla Türkiye için artık 'Bir spor ülkesidir.' diyebiliyoruz. Uluslararası organizasyonlarda tercih edilen bir ülkeyiz. Türk sporunu birkaç branşın arasında sıkışıp kalmaktan kurtardık ve daha önceleri hiç sporcu yetiştirmediğimiz branşlarda bugün Allah'a şükürler olsun ki rekorlar kırar seviyedeyiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların Afyonkarahisar'daki müsabakalarda on gün boyunca ter dökeceğini ve sportif bir mücadele ortaya koyacaklarını ifaderek, "Vereceğiniz bu mücadele ve kazanacağınız dereceler ve ödüller elbette çok önemli. Ama siz buradan o derecelerden daha fazlasıyla ayrılacaksınız. Burada kuracağınız gönül bağları, yeşerteceğiniz yeni dostluklar sizler için büyük bir kazanım olacak. Spor ruhuyla bağdaşan davranışlarınız nezaketiniz, centilmenliğiniz, merhametiniz, adaletiniz ve hoşgörünüzle geride çok güzel izler bırakacaksınız" dedi.

"İSTİKBAL ADINA GÜZEL BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Bu finallerin Afyonkarahisar'da oynanmasının da ayrı güzellik kattığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yalnızca yolların değil, gönüllerin de kesiştiği Afyonkarahisar, bu müsabakalar vesilesiyle bu kez de Türkiye'nin gençlerini buluşturmuş oldu. Böylece istiklal için öncülük etmiş bu şehir, ülkemizin istikbali adına da güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle ayrıca milli mücadelenin öncü ve kilit şehri Afyonkarahisar'dan, sizlerin ve bütün gençlerin önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Gençlik Haftanızı şimdiden kutluyorum ve buradan Türkiye'nin bütün gençlerini ve aziz milletin her bir ferdini, 81 ilde tertip edeceğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılmaya davet ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, ‘’Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek için çeşitli projeler yürüttüklerini anlatarak spor salonlarıyla, tenis kortlarıyla, havuzlarla, spor kompleksleriyle sporcuların yanında olduklarını kaydetti.

Devletin bütün imkanlarının ülkenin her köşesinde gençlerle buluşturduklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Devrim niteliğinde pek çok uygulamamız var. Yetenek taraması, Spor Yönlendirme Projesi, sporcu bursu, basketbol seferberliği 10 bin pota projesi, yüzme bilmeyen kalmasın projesi ve halkı, milleti, spora daha kolay bir şekilde eriştirme adına gerçekleştireceğimiz projeler inanıyorum ki, tıpkı bugüne kadar olduğu bundan sonra da aynı heyecanla sizlerden aldığımız motivasyonla bu tabloyu daha yukarılara taşıyacağız. Devrim niteliğindeki çalışmaları daha da yukarılara taşıyacağız. Üniversiteler, eğitim camiası bu anlamda ciddi işbirlikleri var. İşte bu işbirliklerinden bir tanesi bugün Afyonkarahisar'da ÜNİLİG finalleriyle bu anlamlı oluşmayla 5 binden fazla öğrenciyi 81 ildeki üniversitelerin bir araya gelmesiyle gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerin sporla ilgili çalışmalar yapması, üniversitelerdeki spor kulüpleri bizler için çok ama çok anlam teşkil ediyor. Bizde bakanlık olarak üniversitelerle birlikte bu işbirliklerini artırma bu anlamdaki çabayı büyütme gayretindeyiz. Gerek spor yatırımlarıyla, gerek faaliyetleriyle üniversitelerin sporda olan varlığını inşallah hep birlikte daha yukarı noktalara taşıyacağız. ÜNİLİG'in bu anlamda gelmiş olduğu aşama gerek branşlar açısından gerek katılım açısından gerekse ilgi alaka açısından sevindirici bir durum. Lakin bunu birlikte çok ama çok yukarılara taşıma gayretimiz var inancımız var. İnanıyorum bu yıl ki ÜNİLİG müsabakaları, finalleri bundan sonraki süreç içinde önemli bir başlangıcı teşkil edecek. Ben Üniversite Sporları Federasyonu ile de üniversitelerde YÖK'de gördüğüm heyecanı görüyorum. Bu başarıları büyüteceğiz" dedi.

Program sonunda Bakan Kasapoğlu'na il protokolünce fahri hemşehrilik beratı verildi.