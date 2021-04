Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina’da video konferans yöntemi ile gerçekleşen ‘Tokyo 2020’ye 100 gün kala’ programına Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, milli güreşçi Rıza Kayaalp, milli cimnastikçi İbrahim Çolak, milli boksör Busenaz Çakıroğlu, Paralimpik masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk katıldı.

Programın açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Heyecanla ve gayretle takip ettiğimiz Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na 100 gün kaldı. Önümüzde böylesine kısa bir süreç kalmışken, video konferans yöntemiyle de olsa sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettik. Biliyorum ve inanıyorum ki motivasyonunuz heyecanınız son derece yüksek. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar bir sporcu için çok önemli bir seviye ve her sporcu bu organizasyona katılarak ülkesini temsil etmeyi hayal eder. Bu hedefle kendini yetiştirir. Sizler bu süreçlere gelene kadar çok alın teri döktünüz, çok gayret gösterdiniz ve pek çok önemli işe imza attınız. İstiklal marşımızı dünyanın dört bir tarafında okuttunuz. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Kırdığınız rekorlar kazandığınız madalyalarla, ortaya koymuş olduğunuz mücadelelerle spor tarihimize zenginlik kattınız. Gelecek nesillere örnek oldunuz. Sizler sine inananları, hocalarınızı ailelerinizi tüm milletimizi gururlandırdınız. İnanıyorum ki Tokyo 2020’de de elinizden gelenin en güzelini, en iyisiniz yapacaksınız. Göğsümüzü kabartacak, milletimizi gururlandıracaksınız. Biliyorsunuz olimpiyat ve paralimpik oyunlar 1’inci Dünya Savaşı, 2’nci Dünya Savaşı, boykotlar hariç hiçbir zaman sekteye uğramadı. 4 yılda 1 gerçekleşti. İlk kez pandemi nedeniyle ertelenmiş oldu. Bu karardan elbette tüm spor camiası etkilendi. Fiziksel hazırlıklarımızla birlikte motivasyonumuzu korumayı da son derece önemsedik. Kamp programlarınızın aksamaması spor psikologları aracılığıyla mental anlamda da süreci başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz için tüm imkanları ortaya koyduk” diye konuştu.

“ORTAYA KOYACAĞINIZ MÜCADELEYLE OLİMPİYAT TARİHİNE ÜLKEMİZİ ALTIN HARFLERLE YAZILACAK”

Bakan Kasapoğlu, alınacak kotalar olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an itibariyle 12 branşta 63 sporcumuz, paralimpik takımda 8 branşta 55 sporcumuz Tokyo 2020 için kesin kota aldılar. Diğer branşlarda kota mücadeleleri devam ediyor. Geçen yıl yapılmayan, ertelenen kota müsabakaları da Haziran sonuna dek devam edecek. Diliyorum ki bu süreçte Türkiye daha fazla sporcuyla, daha fazla branşla katılım gösterir. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyacağı mücadele olimpiyat tarihine ülkemiz adına altın harflerle yazılacak. Her şey hayalle başlar, gayretle inançla azimle devam eder. Lütfen kendinizi sınırlandırmayın, geldiğiniz seviyeyi de yeteli görmeyin. Sizler çok çalışarak büyük emekler harcayarak fedakarca alın teri dökerek, olimpiyat ve paralimpik oyunlara katılmayı hak ettiniz. Ailenizle, antrenörlerinizle bizlere ve aziz milletimize haklı bir gururu yaşattınız. Sportmence verdiğiniz her mücadele olimpik ruhu yaşatarak kazandığınız her başarıyla bu ülkenin milyonlarca genci için bir umut olacaksınız. Gençler için birer ilham kaynağı olacaksınız. İnanıyoruz ki göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı bayrağımızla, şanına yakışır bir mücadele ortaya koyacak, milletimizi layık olduğu şekilde en güzel sportmenlik ruhuyla başarıyla temsil edeceksiniz.”

Bakan Kasapoğlu, konuşmasına “Sizler gibi çok değerli gençleri yetiştirip, bu ülkeye armağan ettikleri için ben değerli ailelerinize milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. Milli Olimpiyat Komitemize, değerli federasyonlarımıza, antrenörlerimize bu süreçteki katkıları, çabaları adına teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak her daim yanınızda olduğumuz gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyor, Allah yar ve yardımcınız olsun” sözlerle son verdi.

DHA