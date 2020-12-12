Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Birleşmiş Milletler 75. Yıl ofisi desteğiyle yapılan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi hizmete açılıyor. Gençlik Merkezi’nin dünyada ilk olma özelliğini taşıdığını kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu merkez, Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisi ile ülkemizin uluslararası gençlik çalışmalarındaki güçlü varlığının kesişim noktasında önemli bir sembol olacaktır." diye konuştu.