Bakan Kasapoğlu, final bileti alan millileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 7 disiplinde finale yükselen milli cimnastikçiler Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak’ı tebrik etti.

Twitter hesabında sporcuların fotoğraflarına yer veren Kasapoğlu, "Ferhat, İbrahim, Adem, Ahmet... Bu fotoğraftaki gençlerimiz, Tokyo 2020’de cimnastik branşında 7 final hakkı elde etti. Siz hep ilkleri başardınız, yine başaracaksınız." ifadelerine yer verdi.