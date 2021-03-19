Bakan Kasapoğlu: 'Bizler için gurur meselesi'

Milli atletler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı'nı teslim etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda sporcuları kapıda karşılayan Bakan Kasapoğlu, kutunun içindeki emanetleri öpüp başına koyarak teslim aldı.

'Bu emaneti heyecanla saklayacağız'

Bakan Kasapoğlu, Çanakkale'nin milli mücadelenin kalesi olduğunu belirterek, "Bir yükseliş, bir kahramanlık destanı ve o ruhla Anadolu topraklarında düşmana karşı verilecek milli mücadelenin de kalesidir Çanakkale. Bu ruh o günkü gibi bugün de yarın da var olacak. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle değerli sporcularımız Gelibolu’dan aldıkları mukaddes toprağı, suyu ve şanlı bayrağımızı bugün bizlere getirdiler. Sporcularımızın, şehitlerimizin bu ali makamından bizlere ulaştırdığı emanet bizler için de gurur meselesi oldu. Bu emaneti bakanlığımızın en güzel yerinde gururla, heyecanla saklayacağız. Bu ruhtan taviz vermeyen gençlerimiz yarınlarda da bu kutsal emanete çok güçlü şekilde sahip çıkacaklar ve yukarılara taşıyacaklar" diye konuştu.



