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  • Bakan Kasapoğlu açıkladı! 3 bin 243 işçi alacağız

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 3 bin 243 işçi alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 'sürekli işçi' alımı yapacaklarını duyurdu.

08 Şubat 2019, Cuma 14:52
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Bakan Kasapoğlu açıkladı! 3 bin 243 işçi alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 'sürekli işçi' alımı yapacaklarını duyurdu.

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