Bahçeşehir, Ventspils'i geçerek yarı finale yükseldi: 90-112

FIBA Europe Cup'ta Ventspils'i deplasmanda 112- 90 mağlup ederek rakibini eleyen Bahçeşehir Koleji, yarı finalde Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşılaşacak.

12 Mart 2020, Perşembe 00:04 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir, Ventspils'i geçerek yarı finale yükseldi: 90-112

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Letonya temsilcisi Ventspils’i 112-90 yenerek yarı finale çıktı.

Ventspils Olimpiyat Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji 34-11 önde bitirdi. İkinci periyotta da hücumda etkili performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, devre arasına 64-35 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 87-60 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 112-90 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji, İstanbul’da yapılan ilk maçı 78-77 kazanmıştı. Türk temsilcisi, yarı finalde Danimarka ekibi Bakken Bears ile karşılaşacak.

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