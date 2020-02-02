Bahçeşehir Koleji’ni ikinci uzatmada kazandı

Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor normal süresi 75-75, ilk uzatması 81-81 berabere biten maçta Bahçeşehir Koleji’ni ikinci uzatma sonunda 95-91 yendi.

02 Şubat 2020, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji’ni ikinci uzatmada kazandı

Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor normal süresi 75-75, ilk uzatması 81-81 berabere biten maçta Bahçeşehir Koleji’ni ikinci uzatma sonunda 95-91 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-14 üstün geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 37-31 önde gitti.

Konuk takım maçın üçüncü çeyreğini de 57-48 önde bitirirken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor son periyottaki etkili mücadelesiyle skora denge getirdi ve normal süresi 75-75 berabere biten karşılaşma uzatmaya gitti.

Müsabakanın ilk uzatması da 81-81 berabere tamamlanırken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ikinci uzatmada rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve salondan 95-91 galip ayrıldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

     Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin

     Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 7, Hrovat 20,

 Aldridge 15 , Zanna 16, Sinan Sağlam 6, Erdi Gülaslan 8, Ali Ulaş Peker 2, Burak

 Eşlik , Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4

     Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Jones 6, Mangok 17, Hadi Özdemir, Hardy

 24, Alper Özcan, Thomas Akyazılı 5, Clark 15, Doğan Şenli

     1. Periyot: 14-22

     Devre: 31-37

     3. Periyot: 48-57

     Normal süre : 75-75

     1. Uzatma: 81-81

     Beş faulle çıkan: 49.54 Jones (Bahçeşehir Koleji)



AFYONKARAHİSAR (AA) -


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