FIBA Europe Cup D Grubu 5. hafta maçında temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Romanya’nın CSM CSU Oradea ekibini 88-77 mağlup etti.

Oradea kentinde Antonio Alexe Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen Bahçeşehir Koleji, devreyi 56-42 üstün tamamladı.

Son periyoduna 69-58 önde girdiği mücadeleyi 88-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla temsilcimiz 5. maçında 4. galibiyetini alırken Oradea ise ilk yenilgisini tattı. İki takımın gruptaki ilk maçında Oradea, İstanbul'da temsilcimizi 71-66 mağlup etmişti ki Bahçeşehir'in aldığı galibiyet, ikili averaj üstünlüğünü de temsilcimize getirdi.

Temsilcimizde Trae Goldon 30 sayıyla maça damga vururken Perrantes 18, Dwight Hardy 13 sayı üretti.

Oradea'da ise Nikola Markovic ve Sean Barnette 13'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.