Bahçeşehir Koleji - Unics Kazan: 67 - 70

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Unics Kazan’a 70-67 mağlup oldu. Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta yedinci maçını da yitirdi. Maça etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-7 önde geçti. Karşılaşmanın ikinci periyodunda farkı koruyamamasına rağmen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 34-31 önde gitti.

Geriden gelen Unics Kazan, Jamar Smith’in kaydettiği sayılarla üçüncü periyot sonunda skoru lehine çevirdi. Bahçeşehir Koleji, son periyotta oyuna ortak olmaya çalıştıysa da konuk ekip sahadan 70-67 galip ayrıldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)

Bahçeşehir Koleji: Jones 14, Perez, Green 23, Burak Can Yıldızlı 13, Owens 11, İsmet Akpınar 4, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 2, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Aldridge, Erkan Yılmaz

Unics Kazan: Canaan 7, White 10, Uzinskii 2, Smith 17, Morgan 7, Brown 13, Antipov, Wolters 8, Klimenko 1, Holland, Kolesnikov 5

1.Periyot: 22-7

Devre: 34-31

3. Periyot: 48-53

AA



