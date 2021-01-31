Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maç sonucu: 76-100

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Maçın ilk periyodunda etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, bulduğu üst üste sayılarla mücadelede üstünlüğünü kabul ettirdi. Anadolu Efes, ilk periyodu 32-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, bulduğu sayılarla farkı kapatmak istedi. Anadolu Efes, ilk periyoda nazaran daha durgun bir oyun sergiledi. Lacivert-beyazlılar, devreyi 52-41 üstün durumda kapattı.

Üçüncü periyotta hücumda sıkıntılar yaşayan Bahçeşehir Koleji, istediği oyunu sergileyemedi. Anadolu Efes, bulduğu sayılarla maçtaki üstünlüğünü devam ettirdi. Konuk ekip, son periyoda 71-57 önde girmeyi başardı.

Maçın son periyodunda farkı kapatmak isteyen Bahçeşehir Koleji, etkili olamadı. Anadolu Efes, son periyotta farkı açarak müsabakadan 100-76 galip ayrıldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik

Bahçeşehir Koleji: Li 13, Jones 6, İsmet Akpınar 17, Robinson 14, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 9, Owens 8, Erkan Yılmaz 5, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Hadi Özdemir, Rıdvan Öcel, Aldridge

Anadolu Efes: Sertaç Şanlı 17, Moerman 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Micic 13, Anderson 10, Dunston 10, Musa 10, Erten Gazi 9, Doğuş Balbay 2, Larkin, Yiğtcan Saybir

1. Periyot: 16-32

Devre: 41-52

3. Periyot: 57-71