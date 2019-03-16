Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Türk Telekom, normal süresi 72-72 biten müsabakada uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji’ni 84-78 yendi. Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 10. yenilgisini yaşadı. Ankara temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Türk Telekom, Stimac’ın pota altından, Yunus Emre Sonsırma’nın ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 12-5 üstün geçti. Ankara temsilcisi, Kaya Peker ve Landesberg’in sayılarıyla ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Metin Türen’le arka arkaya dış atışlardan sayılar üreten Türk Telekom, 15. dakikada farkı 9 sayıya (20-29) çıkardı. Hücumda ve savunmada ritmini kaybeden Bahçeşehir Koleji karşısında farkı çift hanelere taşıyan Ankara temsilcisi, soyunma odasına 43-31 önde gitti.

İkinci yarıya sert savunma yaparak başlayan Türk Telekom, hücumlardan boş dönen Bahçeşehir Koleji karşısında Landesberg’in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 18 sayıya (35-53) kadar çıkardı. Çabuk toparlanan ve Colom’un hücum önderliğinde 10-0’lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 45-53. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Ankara temsilcisi, final periyoduna 60-53 üstün girdi.

Son çeyreğe Gabriel’in sayılarıyla başlayan ve 12. dakikada farkı 12 sayıya (53-65) taşıyan Türk Telekom karşısında oyunu dengeleyen Bahçeşehir Koleji, Slaughter’in pota altından kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 61-65. İki ekip de sayı bulmak da zorluk çekerken Colom’un üç sayılık basketiyle ev sahibi ekip, bitime 30 saniye kala eşitliği yakaladı: 72-72. Türk Telekom, son hücumu değerlendiremedi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne 7-0’lık seriyle başlayan Türk Telekom, skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 84-78 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji: 78 - Türk Telekom: 84

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Semih Vural

Bahçeşehir Koleji: Rautins 9, Colom 20, Can Altıntığ 13, White 18, Slaughter 11, Emir Preldzic 5, Hakan Yapar 2, Yiğitcan Turna, Babb

Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 5, Campbell 3, Landesberg 23, Gabriel 4, Stimac 19, Metin Türen 18, Ender Arslan 6, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Redding 2

1. Periyot: 16-18

Devre: 31-43

3. Periyot: 53-60

Normal süre: 72-72

Beş faulle çıkan: 42.08 Campbell (Türk Telekom)

AA