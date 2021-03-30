Bahattin Sofuoğlu, testleri en hızlı isim olarak tamamladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İspanya’nın Barselona-Katalonya pistinde düzenlenen testler 41 yarışçının katılımıyla yapıldı.

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Biblion Yamaha Motox Takımıyla şampiyonada yer alan Bahattin Sofuoğlu, iki günlük testlerde en iyi tur zamanını yaparak sezona hazır olduğunu gösterdi.

Pistte iki gün boyunca 80 tur atan milli sporcu yeni parçalar denerken, motosiklet kurulumu üzerine de çalıştı.

Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Barselona’da yarın ve 1 Nisan Perşembe günü PATA Yamaha takımıyla Dünya Superbike Testi’ne çıkacak. (AA)