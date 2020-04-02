Bağışlarla omuz omuza

Koronavirüs salgını, tüm dünyada hayatı felç etti. Türk halkı, bu zor günlerde birlik olmak için harekete geçti. Bu konuda ilk adımı atanlardan biri de Fenerbahçeli futbolcular oldu. Oyuncular, aralarında topladıkları 5 milyon TL’yi, İstanbul Valiliği’nin başlattığı ‘Vefa Kampanyası’na bağışlayarak, 33 bin aileye erzak kolisi alınmasını sağlamıştı. Büyük alkış alan destek, bununla kalmayacak gibi görünüyor.

Sarı-Lacivertli futbolcular, salgın günlerinde sıkıntı yaşayanlara bir nebze olsun katkı sağlamak için girişimleri sürdürüyor.

Yabancılar çok istekli

Türk oyuncuların yanı sıra yabancı futbolcuların bu konuda çok istekli oldukları ve yardım konusunda takım kaptanlarından kendilerine yol göstermelerini istediği öğrenildi. Kaptan Emre Belözoğlu, konuyla ilgili olarak, “Valiliğin kampanyasına bağışta bulunarak öncülerden biri olduk. 6 hafta sürmesi planlanan bu kampanyaya basketbol, voleybol, atletizm, yelken ve boks branşlarındaki arkadaşlarımız da katılacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın kampanyasına bağış

Tecrübeli futbolcu, “Ben, bunun önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu zor günlerde el ele vermeli, omuz omuza durmalı, bu salgından etkilenen ihtiyaç sahibi halkımızın yaralarını bir nebze olsun sarmalıyız. Rakip takımlardaki arkadaşlarımızın da bu kampanyalara katılması hepimizi mutlu etti” diye konuştu. Fenerbahçeli oyuncuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da bireysel olarak bağışlarda bulundukları kaydedildi.

Yusuf Dursun