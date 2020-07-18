Kolon kanseri, kalın bağırsakta bulunan kolonda başladığı için bu adla da anılıyor. Erken teşhis edildiğinde kanser hücreleri sadece kolon içiyle sınırlı kalıyorlar. Erken teşhis edilmediğinde kanserli hücreler yakın organlara ve kan yoluyla bütün vücuda yayılıyorlar. Belirli bir yaştan sonra düzenli tarama ve test yaptırarak kolon kanserinden korunabilir ve önleminizi alabilirsiniz.

Bağırsak kolon kanseri nedir?

Kalın bağırsak, sindirim sisteminin anüsle bağlanan son noktasıdır. Ortalama 1,5 ile 2 metre uzunluktadır. Kolon ve rektumdan oluşuyor.

Kanser; hücre yenilenme dengesinin bozulması ve hücrelerin kontrolsüz büyümeleri sonucunda oluşur. Kolon kanserlerinin çoğu bağırsağın iç yüzeyini kaplayan mukozadan çıkıntı yapan oluşumlar yani poliplerden gelişiyor. Çoğu polip iyi huylu kalırken adenomatöz tip polipler zamanla kansere dönüşebiliyorlar.

Adenomlar genellikle bir sap üzerinde büyürler. Gelişimleri genellikle on yıl ya da daha uzun bir süreye yayılıyor. Kansere dönüşme riski, büyümeleriyle ve kolonda gelişerek geçirdikleri sürenin uzamasıyla artıyor. Adenom kansere dönüştüğünde adenokarsinom adını alıyor.

Erken evrelerinde anormal hücreler polip içindedir. Bu aşamada çıkarılırlarsa invazif kansere dönüşmeyebiliyorlar. Bunun yanında kanser hücreleri polip içinde çoğalarak kolon duvarına ya da daha ileri bölgelere geçebilirler.

Bağırsak kolon kanseri belirtileri nelerdir?

1- İshal veya kabızlık veya dışkı kıvamındaki değişiklikler dâhil olmak üzere bağırsak alışkanlıklarında dört haftadan daha uzun süren değişiklik,

2- Rektal kanama veya dışkıda kan,

3- Kramp, gaz veya ağrı gibi ısrarcı karın rahatsızlığı,

4- Bağırsağın tamamen boşaltılamadığı hissi,

5- Zayıflık veya halsizlik,

6- Açıklanamayan kilo kaybı,

7- Kansızlık,

8- Karında şişlik ve ağrı kanserin belirtileri olabiliyor.

Bağırsak kolon kanseri neden olur?

- Bağırsak iltihapları

- Yaş

- Fastfood türü beslenme alışkanlığı, posasız gıda tüketimi, şarküteri ürünleri, salamuralar, tütsülenmiş etler, mangal türü yiyecekler ve kızartmalar,

- Obezite

- Aalkol ve sigara kullanımı

- Polipler kanser riskini oluşturan nedenlerdir.

Kolon Kanseri Teşhisi; Bu kanser tarama programları içinde yer alıyor. Kanserden korunmak veya hastalığı erken evrede saptanmasını istiyorsanız, düzenli olarak endoskopik incelemeler yaptırmalısınız.

Bu incelemelerin başında kolonoskopi geliyor. Kolonospoki, mevcut bir tümörü erken evrede belirlemeye yararken bunun yanı sıra, kansere yol açacak polipleri de tespit ediyor.

50 yaşın üzerindeyseniz, risk durumunuza, kişisel sağlık hikayenize, aile öykünüze göre 2-5 yıllık aralıklarla kolonoskopi yaptırmanız en doğrusudur.

Bağırsak kolon kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kolonoskopi sonucunda kanser erken evrede yakalandıysa, ameliyat gerekmeyebiliyor. Sadece yakın takibe alınıyor. Son yıllarda yapılan laboratuvar çalışmalarına göre, poliplerin erken evrede teşhis edilip, çıkarılmaları kolon kanserini büyük ölçüde engelleyebildiği tespit edilmiştir.

Kolonoskopi sırasında hasta konforuna büyük önem veriliyor. Hasta, “bilinçli sedasyon” denilen damardan hafif bir ağrı kesici ile yarı baygın hale getirilmeden önce bağırsağı tamamen boşaltılıyor. Daha sonra fiberoptik bir kamerayla bağırsağa girilip, görülen tüm polipler çıkarılıyor.

İleri evre kolon kanserinde standart tedavi cerrahi tedavi uygulanıyor. Cerrahi işlemde tümörlü bölge, çevreden bir miktar sağlam doku ve lenf düğümleriyle birlikte çıkarılıyor.

Kolon kanserinde ameliyattan sonra hastalığın evresine göre ek, koruyucu kemoterapi uygulanıyor. Kolon kanserlerinde, anüse çok yakın tümörlerde anüsü iptal etmek ve karından dışkılamaya geçmek (kolostomi torbaları ile) bazen kaçınılmaz olabiliyor. Son yıllarda ameliyat öncesi radyoterapiyle birlikte kemoterapi uygulanması, anüsün korunmasını önemli ölçüde sağlayabiliyor.

Diğer organlara yayılmış (metastatik) hastalarda, her üç tedavi yöntemi (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi) uygulanıyor. Bu üç yöntemin uygulanması hastanın genel durumuna, yaşına, hastalığın yaygınlık derecesine bağlı olarak gelişiyor.

Bağırsak kolon kanseri tedavisinde ameliyat riskli mi?

Ameliyat ister açık ister kapalı yapılsın herhangi bir hayati riski bulunmuyor. Burada en önemli faktör, ameliyatı yapan hekimin uzmanlığı, kullanılan araçlar ve hastanın zihinsel hazırlığıdır.

Ameliyattan sonra küçük veya büyük istenmeyen komplikasyonlar gelişebiliyor. Bazı komplikasyonlar hastanın genel sağlık durumuyla bazıları da seçilen kalın bağırsak ameliyat tipi ile alakalıdır. Bunlar;

Kanama, enfeksiyon, bağırsak anastamozlardan kaçak oluşması, komşu organların zedelenmesi veya akciğer ve beyin gibi hayati organlarda pıhtı oluşmasıdır.

Ameliyattan sonra, eğer karın ağrısı, titreme, ateş ve makattan kanama şikâyetlerinizi daha erken fark ederseniz, erken müdahaleyle sorunu ortadan kaldırıyorlar.